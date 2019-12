Prysmian Group ed Equinor hanno annunciato un accordo per la fornitura del sistema in cavo sottomarino inter-array per il progetto Empire Wind, un parco eolico offshore da 816 MW che verrà realizzato a New York. Prysmian Group fornirà il sistema in cavo inter-array da 66 kV con isolamento in Xlpe che trasmetterà energia dalle turbine eoliche con un ...

