Due progetti di impianti eolici con turbine da 6 MW ciascuna per complessivi 858 MW in provincia di Foggia: li ha presentati al Minambiente in valutazione preliminare una società con sede a Rho (MI), la Nva Srl. Il primo progetto riguarda un'area di circa 60 ettari in comune di Lucera, su cui la società prospetta la realizzazione di 116 aerogenerat ...

