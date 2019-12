Per celebrare i suoi 20 anni Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato di Arezzo e parte della provincia di Siena, riunisce (Arezzo, 9 dicembre) alcuni dei più autorevoli esperti nazionali in materia di clima e ambiente per parlare di: “Cambiamenti climatici e futuro della risorsa idrica”. Programma ed elenco relatori: www.nuoveacque.i ...

© Riproduzione riservata