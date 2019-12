Con il ‘Pacchetto clima/energia 2030/50', l'Ue si è posta come leader nella lotta al climate change. Tuttavia il successo della transizione energetica dipende dalla capacità di coinvolgere non solo gli Stati ma anche le autorità subnazionali fino alle comunità locali e ai singoli. Ma come pianificare un'azione per il clima locale? Quale quadro di g ...

© Riproduzione riservata