La Banca europea per gli investimenti (Bei) supporterà Be Charge, società italiane impegnata nello sviluppo della mobilità sostenibile, nell'ampliamento della propria infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica in tutta Italia. Le parti hanno sottoscritto un prestito di 25 milioni di euro per un periodo di 10 anni. Il progetto è sostenuto ...

© Riproduzione riservata