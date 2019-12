Manovra di bilancio in dirittura d'arrivo, in attesa del Milleproroghe (v. Staffetta 17/12). L'Assemblea del Senato ha approvato ieri definitivamente il Decreto fiscale (ddl n. 1638, collegato alla manovra finanziaria, di conversione in legge, con modificazioni, del ...

© Riproduzione riservata