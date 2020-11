Fatturato in flessione ma margini in tenuta, con i comparti generazione termoelettrica-trading e delle rinnovabili che compensano il calo dei volumi dovuto alla pandemia, e utile in crescita grazie ai minori oneri finanziari e le minori interessenze di terzi.

Questo in sintesi il quadro dei risultati Enel nei primi 9 mesi dell'anno, che si chiudo ...

© Riproduzione riservata