Si è chiuso il primo bando dell'“Innovation Fund” per progetti low-carbon, indetto il 3 luglio scorso dalla Commissione europea – DG Clima (v. Staffetta 03/09) 347348. Alla chiusura del bando il 29 ottobre, sono arrivati all'Inea (Innovation and Networks Executive Agency) 311 progetti per un totale di 21,7 mld di euro. I progetti vengono dagli Stat ...

