Due progetti di fotovoltaico bloccati per consumo di suolo e incompatibilità con l'attività agricola. Apriamo così questa puntata delle notizie dalle Regioni, con un progetto dichiarato improcedibile in Calabria (6,7 MW, progetto di Solar Community Srl) e uno bloccato in Puglia con un giudizio di compatibilità ambientale negativo (38 MW di Canadia ...

© Riproduzione riservata