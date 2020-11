“Nel terzo trimestre Terna ha registrato risultati molto solidi, con investimenti in forte crescita in tutte le aree del Paese, a conferma del proprio ruolo di regista della transizione energetica e di motore della crescita economica. In quest'ottica, il 19 novembre presenteremo il nostro nuovo Piano Industriale 2021-2025, con l'obiettivo di contr ...

© Riproduzione riservata