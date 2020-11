Si è concluso ieri il ciclo di sette udienze della Corte suprema della Norvegia sul caso che potrebbe trasformarsi in un precedente storico per il settore petrolifero. Di fronte al tribunale supremo pende infatti la causa indetta dalle associazioni ambientaliste Greenpeace e Young Friends of the Earth Norway per bloccare le nuove licenze d ...

© Riproduzione riservata