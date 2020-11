France Hydrogène (Afhypac), l'associazione francese per l'idrogeno e le celle a combustibile, e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno firmato oggi un accordo di collaborazione volto a facilitare l'accesso alle soluzioni di finanziamento e all'esperienza della Bei per i promotori di progetti sull'idrogeno in Francia. L'accordo rientra ne ...

© Riproduzione riservata