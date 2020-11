Edison ha chiuso i primi nove mesi 2020 con ricavi in calo rispetto al 2019 (4.521 mln di euro, -26,1% rispetto ai primi nove mesi 2019), margine operativo lordo in crescita (511 mln di euro, 7,1% in più dell'anno scorso) e perdite nette per 78 mln (erano stati -373 mln nel 2019). Se però si esclude la revisione dell'accordo con Energean per la ces ...

© Riproduzione riservata