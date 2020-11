“Dopo oltre un mese di blocco dello straordinario e di assemblee in tutte le sedi operative, il 19 novembre sarà sciopero delle prime 4 ore di lavoro in E-Distribuzione, società del gruppo Enel con oltre 15mila dipendenti che svolge l'esercizio della rete elettrica in concessione dallo Stato”. Lo annuncia una nota congiunta dei sindacati Filctem-Cg ...

© Riproduzione riservata