Falck Renewables North America e Eni New Energy US hanno firmato oggi un accordo con Savion per l'acquisizione del progetto solare “ready to build” Westmoreland da 30 MW situato nel Westmoreland County, Virginia (Stati Uniti). L'acquisizione avverrà attraverso Novis Renewables Holdings, società partecipata rispettivamente al 51% da Falck e al 49% d ...

© Riproduzione riservata