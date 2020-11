Sul bollettino Antitrust n. 45 del 16 novembre è pubblicato il provvedimento n. 28432 ocn cui l'Autorità dà il via libera all'acquisizione di Unieco da parte di Iren Ambiente. In particolare, l'operazione concerne l'acquisizione, da parte di Iren Ambiente, delle partecipazioni detenute da Unieco Società Cooperativa in liquidazione coatta amministra ...

