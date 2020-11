La Commissione europea ha introdotto regole specifiche per il calcolo delle emissioni delle auto ibride non plug in il cui motore termico è alimentato a Gpl o metano. La novità è arrivata con la decisione di esecuzione UE 2020/1714 della Commissione del 16 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 384 del 17 novembre. ...

