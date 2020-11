Dopo due ribassi consecutivi i prezzi d'acquisto tornano in positivo, ma domani riprenderanno i cali su tutti i prodotti in extra-rete. Questa mattina la benzina ha incamerato 5 euro per mille litri, i gasoli 6 e il denso Btz 4 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dalla Staffetta nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, ...

© Riproduzione riservata