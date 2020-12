Mediterraneo stabile ieri pomeriggio in chiusura, il che si tradurrà in pochi movimenti sui prezzi d'acquisto del mercato interno. Sul Cif Med del 1° dicembre la benzina, convertita al cambio di 1,1968 dollari, si è posizionata a 255,97 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 276,59 il gasolio 0,1 a 277,12 e il denso Btz a 268,42 euro per mille chi ...

