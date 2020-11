Snam ha presentato oggi il suo nuovo piano di investimenti per il 2020-24 da 7,4 miliardi, 1 mld in più rispetto al precedente e un quasi un raddoppio a 720 milioni di quelli nei business della transizione energetica in cui entrano per la prima volta risorse dedicate all'idrogeno, pari a 150 mln.

"Il piano 2020-2024 apre una nuova fase della stori ...

