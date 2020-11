Più trasparenza nella rendicontazione delle emissioni fuggitive di metano. È l'impegno assunto lunedì dai principali operatori dell'industria petrolifera e del gas con il nuovo protocollo Ogmp 2.0 (Oil and Gas Methane Partnership), l'iniziativa della Climate and Clean Air Coalition (Ccac) guidata da Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Une ...

© Riproduzione riservata