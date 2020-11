Entro il 2025 l'Unione europea sarà in grado di produrre abbastanza batterie per soddisfare le esigenze dell'industria automobilistica europea e anche per iniziare a esportare. Lo ha detto ieri il vice presidente della Commissione europea Maroš Šefcovic intervenendo alla European Conference on Batteries organizzata dal ministero dell'Economia e del ...

© Riproduzione riservata