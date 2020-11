Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato in consultazione la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, con termine per le osservazioni il 16 dicembre prossimo. Il documento, redatto ai sensi della direttiva europea sull'efficienza 2010/31/UE, come modificata dalla 2018/844/UE, aggiorna una prima versio ...

© Riproduzione riservata