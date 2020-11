“Rivoluzionare” le procedure di autorizzazione in materia di energia rinnovabile, puntare sull'idrogeno verde ma anche sul blu nel breve periodo, raggiungere in dieci anni il traguardo di emissioni zero nel trasporto pubblico locale, mettere mano alle grandi concessioni idroelettriche, aggiornare il Pniec entro il 2021 coinvolgendo forz ...

