Scontro tra PD e M5S sulle grandi concessioni idroelettriche. Le proposte PD per riportare le competenze al centro dopo la regionalizzazione del 2019 suscitano le perplessità dell'alleato. “Siamo in assoluto disaccordo con il passo indietro determinato dal Partito democratico sulla regionalizzazione delle concessioni idroelettriche”, scrivono in un ...

© Riproduzione riservata