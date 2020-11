Ci sono anche gli “Agenti e rappresentanti di carburanti, Gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti” tra le categorie comprese nel decreto Ristori 4, approvato sabato in tarda serata dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19. Il testo inte ...

© Riproduzione riservata