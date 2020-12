L'azienda del trasporto pubblico laziale Cotral ha bandito una gara per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli autobus della propria flotta. La procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ed è suddivisa in 4 lotti. Valore, Iva esclusa, 30.200.000 euro. Termine per il ricevimento delle offerte 18 dicembre.

La Noi spa h ...

© Riproduzione riservata