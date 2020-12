E' stato approvato il 7 dicembre dal Mise ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo bando da 16 milioni di euro per finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico previsto dal Piano triennale della Ricerca di Sistema elettrico nazionale 2019-2021 ...

© Riproduzione riservata