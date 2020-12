“Considerando che si stima che la domanda di gas naturale diminuirà in modo significativo in linea con gli obiettivi del Green Deal, le infrastrutture del gas naturale non hanno più bisogno di supporto attraverso la politica Ten-E”. È quanto si legge in una bozza del regolamento ottenuta da Reuters, che dovrebbe essere pubblicata la prossima settim ...

© Riproduzione riservata