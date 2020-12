Autorità per l'energia reti e ambiente (Arera) e Autorità anticorruzione (Anac) hanno siglato ieri un protocollo d'intesa per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell'elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati d ...

© Riproduzione riservata