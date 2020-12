Dopo il balzo di ieri mattina, oggi i prezzi d'acquisto hanno messo a segno un moderato ribasso che proseguirà anche domani. Sul Cif Med del 14 dicembre, convertito in euro al cambio di 1,2162 dollari, la benzina si è attestata a 271,13 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 288,51, il gasolio 0,1 a 289,73 e il denso Btz a 272,78 euro per mille ch ...

© Riproduzione riservata