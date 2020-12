L'Autorità per l'energia ha avviato una sperimentazione che consentirà ai proprietari di mezzi elettrici che ricaricano in punti non accessibili al pubblico, di contare su una potenza di 5,5 kW nelle ore notturne e nei festivi (fascia F3) senza costi aggiuntivi.

Lo prevede la delibera 541/2020/R/eel approvata martedì da Arera che istituisce un me ...

© Riproduzione riservata