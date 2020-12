Nel medio-lungo periodo la mobilità continuerà a dipendere molto dai combustibili liquidi, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo e marittimo. Per decarbonizzare il settore, allora, sarà necessario investire su e-fuels, biocarburanti e carburanti low-carbon. Questa la conclusione dello studio di Rie per Unem “Opzioni e prospettive per i ...

© Riproduzione riservata