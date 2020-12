Con una nota indirizzata ieri pomeriggio ai presidenti di Faib, Fegica e Figisc, Eni Refining and Marketing ha proposto tre date (19, 20 e 21 gennaio) per proseguire in videoconferenza i lavori impostati nelle ultime riunioni sul rinnovo dell'accordo aziendale per la rete ordinaria. L'ultimo incontro si era svolto il 27 ottobre. A quando risulta ...

© Riproduzione riservata