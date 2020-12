Sono entrate in servizio nei giorni scorsi due nuove stazioni elettriche Terna con annesse linee di collegamento in Basilicata e Puglia finalizzate a consentire o facilitare l'immissione in rete di energia prodotta da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro.

Si tratta in primo luogo della nuova stazione elett ...

