Natalizia Petroli Spa si è aggiudicata una gara da 20,9 milioni di euro Iva esclusa per la fornitura di gasolio desolforato per autotrazione ad Atac Spa (v. Staffetta 21/05/19). La gara, divisa in due lotti da 11,2 e 13,1 mln (valore stimato 24,3 mln), è stata aggi ...

© Riproduzione riservata