Acer, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia, ha adottato una decisione relativa alle norme comuni per la partecipazione transfrontaliera nei meccanismi di capacità. Le regole, si legge in una nota, consentono ai produttori di elettricità di contribuire all'adeguatezza delle risorse in altri Stati membri dell' ...

© Riproduzione riservata