Dopo la procedura per il triennio 2021-23 (v. Staffetta 29/12/20), Terna effettuerà domani quella annuale 2021 per l'approvvigionamento di risorse di interrompibilità elettrica istantanea. Il gestore della rete chiede 500 MW nell'area Continente, 225 MW in Sardegna e ...

© Riproduzione riservata