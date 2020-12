Per capire se applicare la sospensione Iva sui servizi di lavorazione offerti da un deposito “è determinante la natura (rectius, la tipologia merceologica di appartenenza) dei beni per come introdotti in deposito, a nulla rilevando che, durante la permanenza nel deposito e per effetto delle successive fasi di manipolazione o trasformazione intercor ...

© Riproduzione riservata