Lo scorso 30 dicembre la Guardia di finanza di Ancora ha denunciato il titolare e il gestore di una pompa di benzina in zona Baraccola e ha sequestrato circa 60 tonnellate di carburante tra gasolio e benzina. L'indagine, si legge in una nota Gdf, ha messo in luce un fenomeno di contrabbando: il carburante contenuto nei serbatoi era infatti privo di ...

© Riproduzione riservata