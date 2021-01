Nell'anno della pandemia, il prezzo dell'elettricità all'ingrosso ha toccato i minimi storici in Italia e in Europa, in un contesto di consumi in calo, crollo dei prezzi del gas e forte contributo delle rinnovabili al mix - anche se in termini assoluti la produzione “verde” cresce ancora troppo poco. Si riducono nel contempo i margini del termoelet ...

