Nel mese di dicembre Enel ha presentato al ministero dell'Ambiente una raffica di progetti di nuovi impianti eolici in Sicilia e Puglia, in tutto sei per 534 MW. Si trattai particolare dei progetti Trapani 2 e 3, rispettivamente 126 MW con turbine da 4,2 MW e 96 MW con turbine da 6 MW, e di quattro progetti con aerogeneratori da 6 MW rispettivament ...

© Riproduzione riservata