Presentare ad imprese ed operatori aderenti alla Cna le possibilità offerte dal Cei per l'aggiornamento professionale in linea con le evoluzioni normative e tecnologiche del settore. È l'obiettivo di un seminario in diretta streaming (“Norme Cei: novità, evoluzioni e convenzioni”, 13 gennaio, h. 14:30, www.ceinorme.it) offerto dal Comitato Elet ...

© Riproduzione riservata