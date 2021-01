La Banca europea per gli investimenti ha presentato la nuova edizione del rapporto sugli investimenti in Europa “Building a smart and green Europe in the Covid-19 era”. La pandemia, si legge nel rapporto, ha provocato un taglio del 25% degli investimenti privati in un anno. Alla crisi seguirà una ripresa degli investimenti, continua il rapporto, co ...

© Riproduzione riservata