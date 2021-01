Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti è un'opportunità per l'ulteriore evoluzione del nostro sistema di gestione sulla base dei decreti di recepimento delle nuove direttive europee in materia e in direzione degli obiettivi del Piano d'azione europeo per l'economia circolare. Ora questo Programma è oggetto di un videoseminario (26 gennaio ...

© Riproduzione riservata