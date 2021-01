Maire Tecnimont annuncia in una nota di aver ricevuto da Bureau Veritas Italia la certificazione multisito in accordo allo standard SA 8000:2014, "un sistema unico di gestione della responsabilità sociale confermando il proprio impegno per il benessere delle persone negli uffici e nei cantieri". Un traguardo ambizioso, risultato di un complesso lav ...

© Riproduzione riservata