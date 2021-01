Federdistribuzione ha raggiunto un accordo con Fire, Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, per avviare una serie di azioni mirate a consolidare le migliori pratiche di efficienza energetica applicabili alle aziende del retail, tramite studi, attività formative e campagne informative. L'intesa, si legge in una nota, si inserisce nel ...

© Riproduzione riservata