Il ministero dell'Ambiente ha dichiarato non ottemperata una delle prescrizioni imposte a Eni per la Via al progetto di messa in produzione dei campi gas dell'offshore Ibleo, in Sicilia, uno dei maggiori da decenni. Il progetto, si ricorda, include tra l'altro la perforazione di quattro nuovi pozzi per la messa in produzione dei campi di Argo e Cas ...

© Riproduzione riservata