Il Gse ha pubblicato la versione aggiornata del “Manuale utente per la richiesta di trasferimento di titolarità". Le principali modifiche e novità apportate al Manuale utente sono: la definizione delle procedure da seguire in caso di presenza di cessione del credito per le convenzioni sulle quali viene richiesto il trasferimento di titolarità; la d ...

© Riproduzione riservata