I consumi diretti di Gnl in Italia nel 2020 sono aumentati nonostante la crisi Covid del 26%, superando le 130.000 tonnellate, con impatto della pandemia stimato in cica 40.000 t di mancati consumi rispetto alle attese di fine 2019. Sono i dati illustrati questa mattina da Ref-E in occasione dell'evento di presentazione del rapporto annuale Ssln ...

